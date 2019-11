Soir Première : sur Auvio

17H31 FAIT DU JOUR Paul Magnette change-t-il vraiment de méthode ? On en parle avec Ivan DE VADDER, journaliste politique à la VRT.



17H46 DISQUE MOBY - Porcelain



17H50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Alain GERLACHE - James Dean va reprendre vie sur grand écran grâce aux nouvelles technologies



17H55 L'HISTOIRE DU SOIR Hélène MAQUET - L'histoire d'une jeune athlète qui a vu son corps cassé après être passée par la meilleure équipe d'athlétisme au monde, l'équipe Nike aux Etats-Unis.



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Ecole : à quand la gratuité totale ? Caroline DÉSIR, ministre de l'Enseignement obligatoire (PS) et Paul LEBLANC, directeur de l'Institut Saint-Boniface à Ixelles



18H44 DISQUE REM - Man on the moon



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Eddy CAEKELBERGHS - L'ouvrage « Urbex RDA: L'Allemagne de l'Est racontée par ses lieux abandonnés » de Nicolas Offenstadt



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

