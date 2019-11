Soir Première : sur Auvio

17H31 FAIT DU JOUR Enseignement: un juge déboute une école qui obligeait une famille à payer des frais scolaires. On en parle avec Maxime MICHIELS, chargé d'études à la Ligue des familles.



17H36 FAIT DU JOUR Pourquoi CD&V et Open VLD ont la clé ? On en parle avec Marc SIRLEREAU, journaliste à la RTBF



17H46 DISQUE ALAIN BASHUNG - Je t'ai manqué



17H50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Patrice GOLDBERG - Pourquoi pouvons-nous être attirés par des goûts qui peuvent nous faire souffrir ?



17H55 L'HISTOIRE DU SOIR Hélène MAQUET - Le meurtre d'un robot, un petit robot qui a été démembré en 2015, à Philadelphie, aux Etats-Unis refait surface dans une pièce de théâtre en France.



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Que faire face au ras-le-bol des blouses blanches ? Yves HELLENDORFF, secrétaire national de la CNE et Etienne WÉRY, administrateur délégué des hôpitaux IRIS (hôpitaux publics bruxellois)



18H44 DISQUE BILLIE HOLIDAY - Speak low



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Pascal GOFFAUX - L'exposition « Jérusalem - Paradise Lost Again » à l'occasion des 50 ans de la VUB.



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN