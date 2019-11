Soir Première : sur Auvio

17H31 FAIT DU JOUR Fin de mission pour le duo Demotte-Bourgeois. On en parle avec Ahmed LAAOUEJ, chef de groupe PS à la Chambre.



17H36 FAIT DU JOUR Le romancier Jean-Paul Dubois a reçu lundi le prix Goncourt. Eclairage avec Nicole DEBARRE, journaliste à la RTBF.



17H46 DISQUE MILKY CHANCE - Down by the river



17H50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Gilles GOETGHEBUER - Une affaire qui vire à la grosse polémique en Espagne : la greffe de foie de l'ancien joueur de foot international français, Eric Abidal.



17H55 L'HISTOIRE DU SOIR Hélène MAQUET - L'histoire d'un homme et de sa tribu. Un militant qui voulait sauver sa forêt, la forêt amazonienne. Et qui l'a payé de sa vie.



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Situation au fédéral: est-ce que c'est foutu? Dave SINARDET, politologue à la VUB et à l'université Saint-Louis et Philippe WALKOWIAK, journaliste à la RTBF



18H44 DISQUE MASSIVE ATTACK - Protection



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Nicole DEBARRE - L'opéra "Jeanne d'Arc au bûcher" mis en scène par Romeo Castellucci



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN