Soir Première : sur Auvio

17H31 FAIT DU JOUR Les ONG mettent en garde le gouvernement grec contre un projet de loi visant à durcir la législation sur l'octroi de l'asile en Grèce. On en parle avec Valérie MICHAUX, coordinatrice Campagnes et Communication d'Amnesty International Belgique francophone.



17H36 FAIT DU JOUR Fiat Chrysler et PSA vont fusionner. Eclairage avec Martin BILTERIJS, journaliste à la RTBF.



17H40 FAIT DU JOUR Vidéo à la demande : Apple et Disney arrivent sur le marché. On en parle avec Louis WIART, chercheur en communication à l'ULB et spécialiste des plateformes culturelles.



17H46 DISQUE SIA - Breathe me



17H55 LE MEILLEUR DES MONDES de Marie VAN CUTSEM : Plongée au cœur des grands romans d'anticipation du XX siècle. Ce soir, « The Handmaid's tale » de Margaret Atwood sorti en 1985.



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - La colère sociale est-elle contagieuse ? Frédéric THOMAS, docteur en science politique, chargé d'étude au CETRI et Xavier DUPRET, économiste à la Fondation Jacquemotte.



18H44 DISQUE JEAN-LOUIS MURAT - Jim



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Sylvestre DEFONTAINE - Mike Patton et Jean-Claude Vannier



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Sophie LEONARD