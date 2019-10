Soir Première : sur Auvio

17H31 FAIT DU JOUR Emeutes au Chili: le Président renonce à organiser la COP25 prévue en décembre. Eclairage avec Thomas DE BROUCKÈRE, journaliste à la RTBF. On en parle avec Christophe VENTURA, directeur de recherche à l'IRIS. Spécialiste de l'Amérique latine



17H40 FAIT DU JOUR Le diesel est-il finalement moins polluant que l'essence ? Eclairage avec Martin BILTERIJS, journaliste à la RTBF.



17H46 DISQUE SHIVAREE - Goodnight Moon



17H55 LE MEILLEUR DES MONDES de Marie VAN CUTSEM : Plongée au cœur des grands romans d'anticipation du XX siècle. Ce soir, « Fahrenheit 451 » en 1953 de Ray Bradbury.



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Faut-il un dépistage massif du cancer du sein ? Docteur Cécile BOUR, radiologue et présidente de Cancer Rose en France et Docteur Veronica MENDEZ, sénologue à la Clinique du sein du Chirec.



18H44 DISQUE NOIR DESIR - Aux sombres héros de l'amer



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Nicole DEBARRE - « Virginia » d'Emmanuelle Flavier



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

