Soir Première : sur Auvio

17H31 FAIT DU JOUR Le marché immobilier belge bat des records. Eclairage avec François CORBIAU, journaliste à la RTBF et Renaud GRÉGOIRE, porte-parole de notaire.be



17H40 FAIT DU JOUR Les élections en Ombrie. On en parle avec Franceline BERETTI, correspondante de la RTBF en Italie.



17H46 DISQUE TANITA TIKARAM- Twist in my sobriety



17H55 LE MEILLEUR DES MONDES de Marie VAN CUTSEM : Plongée au cœur des grands romans d'anticipation du XX siècle. Ce soir, « Un bonheur insoutenable » d'Ira Levin, paru en 1970.



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Les médias doivent-ils trouver des solutions ? Yasmine BOUDAKA, journaliste et coordinatrice de NEW6S et Florian TIXIER, docteur en information et communication à l'ULB et sociologue des médias



18H44 DISQUE MARIE FLORE- Tout ou rien



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Hugues DAYEZ - «Sorry we missed you» de Ken Loach



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Sophie LEONARD