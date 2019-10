Soir Première : sur Auvio

17H31 FAIT DU JOUR Le tribunal d'application des peines approuve une nouvelle expertise psychiatrique de Marc Dutroux. Eclairage avec François CORBIAU, journaliste à la RTBF et Bruno DAYEZ, avocat de Marc Dutroux.



17H40 FAIT DU JOUR Brexit : les 27 s'accordent pour un report jusqu'au 31 janvier 2020. On en parle avec Myriam BAELE, journaliste à la RTBF.



17H46 DISQUE WINSTON SURFSHIRT - Smile



17H55 LE MEILLEUR DES MONDES de Marie VAN CUTSEM : Plongée au cœur des grands romans d'anticipation du XX siècle. Ce soir, 1984 de George ORWELL, publié en 1948.



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Vieillir est-il devenu un luxe ? Jean-Marc ROMBEAUX, conseiller expert à la Fédération des CPAS de l'Union des villes et des communes et Vincent FREDERICQ, secrétaire général de Femarbel la fédération des maisons de repos.



18H44 DISQUE PAUL MCCARTNEY/WINGS - Silly love songs



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Thierry BELLEFROID - La BD « Bouvaert Elégie pour un âne » de Simon Spruyt



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

