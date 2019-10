Soir Première : sur Auvio

17H31 FAIT DU JOUR Grande-Bretagne : 39 corps découverts dans un camion. Suite de l'enquête avec Mehdi KHELFAT, responsable éditoriale de la cellule internationale à la RTBF.



17H36 FAIT DU JOUR 7 candidats pour reprendre la présidence du CD&V. On en parle avec Sammy MAHDI, président des jeunes CD&V et candidat à la présidence.



17H46 DISQUE NATIONAL - I need my girl



17H55 L'HISTOIRE DU SOIR Hélène MAQUET - L'histoire d'un homme, un pensionné qui prêche pour le climat dans le métro new-yorkais... et dont l'histoire commence à faire le tour du monde.



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Faut-il ouvrir des voies légales de migration ? Pierre VERBEEREN, directeur de Médecins du Monde et David LEISTERH, député bruxellois MR



18H44 DISQUE FLASH AND THE PAN - Midnight man



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Pascal GOFFAUX - L'exposition Love. Hate. Debate, conversation avec des œuvres de la collection ING



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN