Soir Première : sur Auvio

17H31 FAIT DU JOUR Grande-Bretagne : 39 corps découverts dans un camion. Eclairage avec Pierre-Yves MEUGENS, journaliste à la RTBF. On en parle avec Sotieta NGO, directrice générale du CIRÉ.



17H46 DISQUE PASSENGER - Let her go



17H50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Baptiste HUPIN - Avons nous, société francophone, le même rapport à l'euthanasie que la société flamande?



17H55 L'HISTOIRE DU SOIR Hélène MAQUET - L'histoire d'une comptine traditionnelle coréenne devenue hymne des manifestants au Liban.



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Faut-il complètement dépénaliser l'avortement ? Catherine FONCK, députée fédérale cdH et Sofie MERCKX, députée fédérale PTB.



18H44 DISQUE ALESSI BROTHERS - Oh Lori



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Nicole DEBARRE - « L'Eden » de Monica SABOLO (Ed. Gallimard)



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN