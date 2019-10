Soir Première : sur Auvio

17H31 FAIT DU JOUR La Commission européenne demande à la Belgique de revoir rapidement sa copie pour son budget 2020. Eclairage avec Pierre-Yves MEUGENS, journaliste à la RTBF. On en parle avec Sophie WILMÈS, ministre du budget et négociatrice pour le MR et Etienne DE CALLATAY, chef économiste d'Orcadia Asset Management.



17H40 DISQUE JAIN - Come



17H50 FAIT DU JOUR Elections au Canada. On en parle avec Fiona COLLIENNE, correspondante RTBF au Canada.



17H55 L'HISTOIRE DU SOIR Hélène MAQUET - L'histoire d'un objet complètement inattendu. Un chapelet de prières qui s'est fait pirater...



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - La désobéissance civile mène-t-elle à la violence ? Pierre-Arnaud PERROUTY, directeur de La ligue des droits humains et Boris DILLIÈS, bourgmestre d'Uccle (MR)



18H44 DISQUE CLASH - The guns of Brixton



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Hugues DAYEZ - « Hors normes » d'Eric Toleda et Olivier Nakache



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN