Soir Première : sur Auvio

17H31 FAIT DU JOUR Camion sur le flanc à Wauthier-Braine. On en parle avec Gilles MAHIEU, gouverneur de la Province du Brabant wallon.



17H36 FAIT DU JOUR La mobilisation au Liban. Eclairage avec Wahoub FAYOUMI , journaliste à la RTBF.



17H46 DISQUE AYO - Down on my knees



17H50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Gilles GOETGHEBUER - Les ¿ de finale de la Coupe du Monde de rugby ce week-end au Japon



17H55 L'HISTOIRE DU SOIR Hélène MAQUET - L'histoire d'une affaire non résolue, en Irlande, qui fascine les autorités, les journalistes, les détectives amateurs.



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Brexit : et si les Européens disaient stop ? Marianne DONY, professeure de droit de l'Union européenne à l'ULB et Simon TAYLOR, journaliste britannique



18H44 DISQUE NENEH CHERRY - Woman



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Daniel FONTAINE - Théâtre : "J'ai tant ri à Gaza"



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN