Soir Première : sur Auvio

17H31 FAIT DU JOUR Accord sur le Brexit. Eclairage avec Olivier HANRION, journaliste à la RTBF. On en parle avec Philippe MARLIERE, professeur de sciences politiques à l'University College de Londres.



17H46 DISQUE JULIEN DORÉ - Sublime & Silence



17H50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Baptiste HUPIN - Le polderbelasting : un des plus anciens impôts de Flandre que la région flamande veut réformer pour le faire entrer dans le 21ème siècle.



17H55 L'HISTOIRE DU SOIR Hélène MAQUET - L'histoire d'une femme devenue, l'héroïne de milliers de patients, en France : Irène Frachon.



18H00 LE JOURNAL Thomas DE BROUCKÈRE



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Trottinettes : faut-il réglementer la jungle ? Elke VAN DEN BRANDT, ministre bruxelloise de la Mobilité (Groen), Benoît GODART, porte-parole de Vias (Institut Belge pour la Sécurité Routière) et Sylvain NISET, CEO de Poppy



18H44 DISQUE SCRITTI POLITTI - The world girl



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Sylvestre DEFONTAINE - La jeune artiste norvégienne Emma Steinbakken



19H00 LE JOURNAL Thomas DE BROUCKÈRE

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN