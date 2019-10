Soir Première : sur Auvio

17H31 FAIT DU JOUR Réunion du conseil national de sécurité : pas de rapatriements prévus de Syrie. Eclairage avec Baptiste HUPIN, journaliste à la RTBF. On en parle avec Thomas RENARD, spécialiste des matières terroristes à l'institut Egmont.



17H36 FAIT DU JOUR Pays-Bas : depuis plusieurs semaines, les agriculteurs multiplient les rassemblements contre l'instauration de mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. On en parle avec Antoine MOUTEAU, correspondant RTBF aux Pays-Bas.



17H46 DISQUE JOSE GONZALES - Heartbeats



17H50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Patrice GOLDBERG - Pourquoi certaines personnes résistent-elles mieux à l'alcool que d'autres ?



17H55 L'HISTOIRE DU SOIR Hélène MAQUET - L'histoire d'une combinaison mythique, la combinaison spatiale des missions Apollo... les missions qui sont allées sur la Lune. La NASA vient d'en présenter la nouvelle version.



18H00 LE JOURNAL Thomas DE BROUCKÈRE



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Rapatrier les djihadistes belges en Syrie ? Madeleine GUYOT, conseillère du Délégué général aux droits de l'enfant, Michel DE MAEGD, député MR et Thomas RENARD, spécialiste des matières terroristes à l'institut Egmont.



18H44 DISQUE ROXY MUSIC- More than this



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Nicole DEBARRE - Le Festival des Libertés



19H00 LE JOURNAL Thomas DE BROUCKÈRE

