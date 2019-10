Soir Première : sur Auvio

17H31 FAIT DU JOUR Brexit : Européens et Britanniques vont-ils finir par s'entendre sur les conditions du divorce? On en parle avec Olivier HANRION, journaliste à la RTBF.



17H36 FAIT DU JOUR L'égalité financière entre les femmes et les hommes n'est pas une réalité en Wallonie. On en parle avec François GHESQUIÈRE, attaché scientifique - expert en Inégalités Sociales à l'IWEPS.



17H46 DISQUE JULIEN DORÉ - Le Lac



17H50 FAIT DU JOUR Le parcours de la 107e édition du Tour de France a été dévoilé. Eclairage avec Samuel GRULOIS, journaliste à la RTBF



17H55 L'HISTOIRE DU SOIR Hélène MAQUET - L'histoire d'une image que les téléspectateurs n'ont pas vue. Un moment du match France-Turquie qui a eu lieu sur le terrain, mais qui n'a volontairement pas été diffusée à la télévision.



18H00 LE JOURNAL Pierre-Yves MEUGENS



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Irréconciliable Catalogne ? Toni COMIN, ministre catalan en exil et Ignasi GUARDANS, ancien député, journaliste et commentateur politique.



18H44 DISQUE BOB MARLEY - Stir it up



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Hugues DAYEZ - Le film Papicha de Mounia MEDDOUR



19H00 LE JOURNAL Pierre-Yves MEUGENS

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN