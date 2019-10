Soir Première : sur Auvio

17H31 FAIT DU JOUR Condamnation de neuf des douze dirigeants catalans pour leur rôle dans la tentative de sécession de la Catalogne. Eclairage avec Emilie EICKHOFF, journaliste à la RTBF .On en parle avec Marc UYTTENDAELE, avocat et professeur de droit constitutionnel à l'ULB



17H46 DISQUE ALAIN SOUCHON - Presque



17H50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Gilles GOETGHEBUER - Le coureur kényan Eliud Kpichoge a couru la distance d'un marathon en moins de deux heures et pourtant, on ne peut pas parler de record...



17H55 L'HISTOIRE DU SOIR Hélène MAQUET - L'histoire d'un pont qui n'a jamais été construit... mais qui montre (une fois de plus) à quel point Léonard de Vinci était un visionnaire.



18H00 LE JOURNAL Pierre-Yves MEUGENS



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Dupont de Ligonnès : autopsie d'un foirage. Florence LE CAM, enseignante et chercheure en journalisme à l'ULB, Denis BOSQUET, avocat au barreau de Bruxelles, spécialisé en droit pénal et Jean-Pierre JACQMIN, directeur de l'information et des sports de la RTBF



18H44 DISQUE WANG CHUNG - Dance Hall Days



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Gérald VANDENBERGHE - La BD « Les crocodiles »



19H00 LE JOURNAL Pierre-Yves MEUGENS

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN