Soir Première : sur Auvio

17H31 FAIT DU JOUR Abiy Ahmed, le Premier ministre éthiopien, reçoit le prix Nobel de la paix. Eclairage avec Pierre-Yves MEUGENS, journaliste à la RTBF et analyse avec Marc LAVERGNE, géopolitologue, directeur de recherche au CNRS.



17H40 DISQUE ELBOW - EMPIRES



17h50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Alain GERLACHE - Sleeping giants : contre les discours de haine, viser les médias là où ça fait mal ?



17H55 L'HISTOIRE DU SOIR Bernard DELATTRE - Tokyo : Au Japon, de plus en plus de jeunes ont de gros problèmes de vue parce qu'ils passent beaucoup trop de temps... sur leur smartphone.



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - LE DÉBRIEF DE LA SEMAINE - Nethys : la fin de l'ère Moreau ? Et maintenant, on fait quoi ? François BAILLY, rédacteur en chef de L'Echo, Xavier COUNASSE, journaliste au Soir et Philippe WALKOWIAK, journaliste à la RTBF.



18H44 DISQUE BRYAN FERRY - Slave to love



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Eddy CAEKELBERGHS - Le roman « Un père sans enfant » de Denis Rosano



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

