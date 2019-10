Soir Première : sur Auvio

17H31 FAIT DU JOUR Le Conseil de sécurité de l'ONU se penche sur la Turquie. Eclairage avec Lucie HERMANT, journaliste à la RTBF. On en parle avec Olivier CORTEN, professeur de droit international à l'ULB.



17H34 FAIT DU JOUR Match décisif ce soir pour le titre en WNBA, le pendant féminin de la NBA, avec deux joueuses de l'équipe nationale belge. On en parle avec Lise BURION, journaliste à la RTBF.



17H50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Baptiste HUPIN - Une petite phrase, dans un flamand peu habituel, de Jan Jambon au cours du débat parlementaire sur la déclaration de politique générale flamande.



17H55 L'HISTOIRE DU SOIR Hélène MAQUET - L'histoire d'un aviateur et d'un voyage en avion, effectué il y a tout juste 100 ans, et qui nous permet de mesurer l'ampleur de la fonte des glaces dans les Alpes.



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET (15 minutes)



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Réchauffement climatique : faillite politique ? François DE SMET, député fédéral DéFI et Boris LIBOIS, membre d'Extinction Rebellion.



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Africa GORDILLO - Les prix Nobel de littérature 2018 et 2019



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET (8 minutes)

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN