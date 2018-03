Soir Première - Londres-Bruxelles : «Aucune des deux parties n'aura exactement ce qu'elle veut »...

Madame l'ambassadeur britannique à Bruxelles, Alison Rose commente les déclarations de Theresa Mays sur l'après-Brexit dans Soir Première. Dans un long discours, la Première ministre britannique a également déclaré souhaiter un partenariat "le plus large et le plus approfondi possible" avec l'Union européenne après le Brexit, couvrant plus de domaines que tout autre accord commercial.

