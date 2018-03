Soir Première - C'est quoi l'apprentissage du numérique ? - 01/03/2018

Le baromètre Digital Wallonia « Education et Numérique 2018 » recommande d'augmenter l'infrastructure numérique dans les écoles.



On en débat avec Laurent de Briey, le chef de cabinet de la ministre de l'Education Marie-Martine Schyns et le journaliste de Médor Quentin Noirfalisse.



Petit détour en Egypte : une chanteuse est condamnée à une peine de 6 mois de prison pour une blague à propos de la qualité de l'eau du Nil... Damien Roulette nous raconte l'histoire de Sherine Abdel Wahab dans sa chronique Découverte.



Grand angle : la croissance du marché du recouvrement de dette et la nouvelle pièce de l'auteur belge Stanislas Cotton La Profondeur des forêts

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN