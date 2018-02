Soir Première - Faux diplômes : comment mettre fin à ces pratiques? - 15/02/2018

C'est presque sérieux (best of) 16h00

Faux diplômes et pratiques trompeuses de pseudo « Haute Ecole » et « Universités » : la FEF vient de lancer un appel à Jean-Claude Marcourt, le ministre francophone de l'Enseignement supérieur pour que des actions législatives soient mise en œuvre. 81 établissements d'enseignement font l'objet d'une enquête, d'après les chiffres du ministre de l'Economie Kirs Peeters. Pierre-Yves Meugens reçoit François Desquesnes, député de la Fédération Wallonie-Bruxelles CdH et Maxime Mori, président de la Fédération des Etudiants Francophones (FEF) pour Ce Qui Fait Débat.

