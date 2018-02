Soir Première - La loi Renault a 20 ans - 13/02/2018

Une loi plus contraignante en cas de licenciement collectif. C'est ce que prévoit la loi du 13 février 1998, dite loi Renault. Principal changement : la loi impose une information préalable aux travailleurs ou à leurs représentants annonçant son intention de licenciement collectif. L'employeur a l'obligation de mettre par écrit les raisons du licenciement, le nombre et les catégories de travailleurs concernés, la période sur laquelle les licenciements seront effectués, la méthode de calcul des indemnités éventuelles. Deuxième contrainte: la concertation sociale sous forme de dialogue oral avec les représentants des travailleurs. Ils doivent répondre à leurs questions, suggestions, ou demandes de mesures d'accompagnement. Mais ce dialogue a ses limites: obligation de se parler mais pas d'obligation de résultat. Aujourd'hui, la procédure Renault est enclenchée plusieurs dizaines de fois an. Mais permet-elle de sauver des emplois ? La FGTB estime aujourd'hui qu'une « révision responsable s'impose ». Les partenaires sociaux, patrons et syndicats s'accordent à dire que la loi doit être améliorée. Mais comment procéder ? Les patrons craignent une procédure encore plus longue qu'aujourd'hui, dont ils dénoncent déjà la lourdeur, la rigidité et la paperasserie tracassière.



C'est Ce Qui Fait Débat ce mardi dans Soir Première. Pierre-Yves Meugens reçoit Valérie Jadoule de la FGTB et le patron d'Agoria Marc Lambotte.

Casting et équipe Animateur Pierre-Yves MEUGENS