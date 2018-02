Soir Première - Va-t-on vers une privatisation de la conquête spatiale ? - 07/02/2018

L'entreprise Space X a fait décoller Falcon heavy, la fusée la plus puissante au monde. Son dirigeant Elon Musk, également fondateur du constructeur d'automobiles électriques Tesla, s'est réjoui de cette réussite et a l'ambition de révolutionner les voyages dans l'espace en réduisant considérablement les coûts et de rallier mars à l'horizon 2024.



Va-t-on vers une privatisation de la conquête spatiale ?



Les invités d'Arnaud Ruyssen pour Ce Qui Fait Débat sont Philippe Mettens, ancien patron de la politique scientifique fédérale et Emmanuel Jehin, astrophysicien de l'Université de Liège.

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN