Soir Première - Les Belges manquent-ils de patriotisme économique? - 06/02/2018

Le CEO Bernard Gustin et le directeur financier Jan De Raeymaeker de Brussels Airlines ont été licenciés ce lundi par le groupe Lufthansa, maison-mère de la compagnie belge. Brussels Airlines devrait voler aux côtés d'Eurowings, la filiale bas coût de Lufthansa.

Pour le ministre bruxellois de l'Emploi, Didier Gosuin (DéFi), « il ne faut pas s'étonner que Lufthansa prenne des décisions qui ne plaisent pas aux Belges ». Sur l'antenne de La Première ce mardi matin, il regrettait également l'absence de patriotisme belge depuis plus de 40- 50 ans. "Dès qu'ils le pouvaient, les grands financiers belges vendaient leurs actifs en France, comme Carrefour. C'est le résultat d'une absence de consensus belge » confiait-il.



Le patriotisme économique est en débat ce mardi dans Soir Première. Arnaud Ruyssen reçoit Xavier Dupret, économiste de la fondation Joseph Jacquemotte et Roland Gillet, économiste, professeur à la Sorbonne et à l'Université Libre de Bruxelles.

