Soir Première - Le plan d'investissement wallon : 5 milliards en 5 ans - 18/01/2018

Pierre-Yves Jeholet et Pierre-Yves Dermagne

Chamailleries et vidéos politiques

Le gouvernement wallon a adopté mercredi un plan d'investissements de 5,03 milliards d'euros pour des projets divers étalés sur la période de 2019 à 2024. Un plan ambitieux pour relever la Wallonie ? Ou le recyclage des idées du précédent gouvernement ?



C'est Ce Qui Fait Débat dans Soir Première. Les invités d'Arnaud Ruyssen sont Pierre-Yves Dermagne, chef de groupe PS au parlement wallon et ancien ministre des Pouvoirs locaux wallon et Pierre-Yves Jeholet, ministre wallon de l'Économie et de l'Emploi.

