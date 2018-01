Soir Première - Retrouvez toutes les séquences de ce mardi - 16/01/2018

Deliveroo, uber... un nouveau statut à inventer ? La direction de l'entreprise de livraison de repas à domicile Deliveroo veut faire passer tous ses coursiers sous le statut d'indépendant à la fin du mois de janvier. Le statut Smart leur donne accès à une protection sociale pendant les heures prestées, contrairement à celui d'indépendant. Samedi derniers, ils étaient plus de 130 coursiers à partir en grève à Bruxelles et Liège pour protester contre ce nouveau statut. Face au refus de Delivero de reporter cette décision, un collectif compte poursuivre des actions prochainement.



Deliveroo, uber... un nouveau statut à inventer ? C'est Ce Qui Fait Débat ce mardi.



Arnaud RUYSSEN reçoit Christophe Charlot, journaliste à Trends Tendances et auteur de l'ouvrage UberizeMe et Gerard Valenduc, chercheur à l'Institut syndical européen.

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN