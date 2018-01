Soir Première - Compteurs intelligents ou Big Brother ? - 11/01/2018

Des compteurs électriques intelligents chez les consommateurs wallons permettront au gestionnaire de réseau de faire des relevés et d'intervenir à distance en cas de panne. Toute la région ne sera pas équipée avant des années mais le changement débute au cours du premier semestre 2018. Qui paiera la note pour ces nouveaux appareils? Les données et la vie privées des consommateurs seront-elles suffisamment protégées?



On en parle dans Ce Qui Fait Débat ce jeudi soir.



Arnaud Ruyssen reçoit Jean-Luc Crucke, ministre wallon du budget et Nicolas Poncin du Collectif Solidarité Contre l'Exclusion pour Ce Qui Fait Débat ce jeudi.

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN