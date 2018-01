Soir Première - Retrouvez toutes les séquences de ce mardi - 09/01/2018

Les grands patrons sont-ils trop payés? Les CEO du Bel20 ont déjà gagné autant qu'un Belge en une année. Les administrateurs délégués des entreprises du Bel20 ont gagné, en travaillant les 8 premiers jours de l'année, l'équivalent de ce qu'un travailleur belge gagne en une année. La CNE, le syndicat chrétien, qualifie cette journée de "CEO Jackpot Day. Les plus gros salaires belges ont augmenté de 26 % sur l'année écoulée. Depuis 1996, la Belgique a pourtant connu 9 années de baisse de salaires réels, dont 3 depuis la mise en place du gouvernement Michel, souligne la CNE.

Ce différentiel de salaire a-t-il du sens ? Les salaires des grands patrons doivent-ils être plus encadrés ?



C'est Ce Qui Fait Débat ce mardi. Les invités d'Arnaud Ruyssen sont Corentin DE SALLE, philosophe libéral et directeur du Centre Jean Gol (Centre d'études du MR) et Arnaud ZACHARIE, secrétaire général du CNCD-11.11.11.

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN