Soir Première - Les océans ne respirent plus - 05/01/2018

Le contenu en oxygène des océans diminue continuellement depuis plusieurs décennies. Au cours des 50 dernières années, la quantité d'eau en pleine mer sans oxygène a plus que quadruplé. Comment expliquer ce phénomène ? Quelles conséquences pour la faune et la flore ? On tente d'y voir plus clair dans Soir Première en compagnie de Marielaure Grégoire, directrice de recherche au FNRS et directrice du laboratoire MAST(Modelling for Aquatic System) à l'Université de Liège.

Casting et équipe Animateur Nicolas VANDENSCHRICK