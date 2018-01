Soir Première - Joseph Kabila se maintiendra-t-il en pouvoir jusqu'en 2019? - 03/01/2018

Joseph Kabila toujours au pouvoir... Les forces de l'ordre sont intervenues pour mettre fin aux manifestations pacifistes. L'influent archevêque de Kinshasa, Laurent Monsengwo Pasinya, a qualifié mardi de "barbarie" la répression par les forces de sécurité de "la marche pacifique et non violente" des catholiques contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila.

Retrouvez le point de vue et l'analyse de la situation de Dieudonné Wamu Oyatambwe, politologue et membre de l'ONG Solidarité Mondiale dans Soir Première.

