Soir Première - 21/12/2017

Au terme de la journée, Arnaud RUYSSEN vous propose : un fait du jour largement développé, la journée du web, des chroniques surprenantes, le face-à-face des acteurs de l'actualité (dans CQFD) et une grande page de décryptage et découverte en compagnie de quatre journalistes de la rédaction, en studio. L'émission se donne plus de temps, plus de souplesse, pour plus de convivialité.

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN