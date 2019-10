L'ouverture du musée Instagram : "Smile Safari", son unique but est de permettre à ses visiteurs de se prendre en photo sur des fonds colorés et "instagrammables". Les photos sont alors publiées sur les réseaux sociaux des visiteurs et feront le tour du monde. On le découvre en compagnie de Cleo Vandenbosch : la Business Manager du projet et Emma Cornut : la responsable presse.