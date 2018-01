Smartphones : tous accros ? - Les Décodeurs - 21/01/2018

Il nous accompagne dans nos déplacements, dans notre lit, dans notre bain. Au boulot, à table, devant la télévision… Le smartphone s’immisce dans tous les interstices de nos vies. Serions-nous devenus addicts, dépendants ? Et est-ce dangereux ? On répond à ces questions avec nos invités, Christophe Charlot de Trends tendances, auteur d’un article sur le sujet, et Arnaud Zarbo, psychologue spécialisé dans les dépendances.

Émission Les Décodeurs RTBF