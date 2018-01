Siri Hustvedt - Entrez sans frapper - 12/01/2018

Siri Hustvedt pour son essai "Les Mirages de la certitude" (Actes Sud), qui sortira en mars. Romancière et intellectuelle de renom dont on connait les positions féministes, Siri Hustvedt aborde ici la très ancienne mais toujours pertinente question de la relation corps/esprit, dont les modélisations successives par les neurosciences, la psychiatrie, la génétique, l'intelligence artificielle et la psychologie évolutionniste sont en train de façonner - voire, souvent, de déformer et de brouiller - la pensée contemporaine. Mettant au jour les myriades d'incertitudes qui subsistent, elle révèle que toute discipline est faussée par ce qui dépasse le débat : le désir, la croyance, et l'imagination. Et invite à reprendre possession de notre destin.

Émission Entrez sans frapper