Simon Johannin - Entrez sans frapper - 11/03/2019

Simon Johannin pour son roman, écrit à quatre mains avec son épouse Capucine, « Nino dans la nuit » (Allia). « J'ai la tête, les yeux et la bouche qui crament, j'ai avalé des braises qui me font des trous partout. Des trous dans le sol quand j'avance, des trous dans les phrases que je veux dire à des gens qui ont des trous dans le visage quand je les regarde. » Dès les premières pages, le hurlement du sergent résonne pour longtemps¬ dans vos oreilles : « Tout le monde en rang, à l'ordinaire. Mâchez bien sinon vous allez nous cimenter les chiottes, et c'est pas moi qui irai les déboucher, compris ? » Le sergent ? Oui, le sergent, celui qui recrute les futurs légionnaires. Nino, dix-neuf ans, figure parmi les volontaires, groupe d'hommes venus des quatre coins du monde afin de recevoir, coûte que coûte, une solde, pour pouvoir s'en sortir. La Légion, c'est l'apprentissage d'un code d'honneur autant que celui d'une langue. Hélas, Nino ne passera pas l'épreuve puisqu'il échouera brillamment au test de dépistage. De retour, Nino enchaîne les petits boulots. Une vie de débrouille criblée par les flashs de fêtes étourdissantes, par les personnages qui surgissent et les histoires qu'ils racontent.

Émission Entrez sans frapper