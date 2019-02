Sexy podcast ! - Les Décodeurs - L'Autre Web - 10/02/2019

Média de l’intime par excellence, c’est tout naturellement que le podcast s’intéresse de près aux questions qui touchent à la sexualité au sens large. Lucie Rezsöhazy met trois productions à l’honneur dans cette chronique : Sex and Sounds de Maiä Mazaurette, Le cabinet des Curiosités Féminines de Alexia Bacouël et Cécile Martin et l’émifion proposé par Navie et Sophie-Marie Larrouy.