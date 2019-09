Séries : De l'autre côté du mur sur Auvio

Dans les années 60, les jeunes se révoltent un peu partout, même à l’Est. En Tchécoslovaquie, jeunes (et moins jeunes) réclament une réforme du communisme. Les autorités Tchécoslovaques lâchent du lest. Les Russes voient rouge et, avec leurs alliés, envahissent la Tchécoslovaquie pour mettre fin au printemps de Prague. Willy BRANDT, maire de Berlin-ouest, fait un geste en reconnaissant l’Allemagne de l’Est. La RDA autorise les familles séparées de se revoir - de temps en temps - à l’Est.