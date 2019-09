Séries : De l'autre côté du mur: passer à l'ouest sur Auvio

DE L’AUTRE COTE DU MUR. Une série de Cécile POSS et Marion GUILLEMETTE. Troisième épisode : passer à l’ouest. Entre 1961 et 1989, 235 000 Allemands de l’est sont passés légalement ou pas en RFA (certaines catégories de personnes étaient autorisées à franchir la frontière : diplomates, militaires en mission et les retraités). Les fugitifs, eux, fuyaient par les égouts, le métro, des voitures à double fond et surtout par des tunnels creusés sous le mur. Au total, il y a eu, au moins, 138 fugitifs abattus.