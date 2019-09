Séries - De l'autre côté du mur - 05/09/2019

DE L’AUTRE COTE DU MUR. Une série de Cécile POSS et Marion GUILLEMETTE, chaque jeudi dans Matin Première. Le mur de Berlin tombait il y a 30 ans, le 9 novembre 1989. Quelle a été la vie quotidienne des berlinois durant ces 30 ans ? 1er épisode : au lendemain de la seconde guerre mondiale, Berlin est partagé entre les quatre puissances victorieuses : la France, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis à l’ouest et les Soviétiques à l’est de la ville. C’est le début de la guerre froide avec le blocus de Berlin en 1948 par les soviétiques. Les voies d’accès routières et navigables vers la ville son