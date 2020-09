Séries : Le premier discours de Winston Churchill sur Auvio

Votre série Les Grands Discours est de retour ! Les discours, ces petits bouts d’histoire qui nous permettent de raconter une époque, un évènement, et un personnage aussi, bien sûr… Winston Churchill fait partie de ces hommes et ces femmes passés à la postérité grâce – entre autres – à leur éloquence. Churchill recevra même un prix Nobel de littérature pour sa patte, si particulière. On se plonge dans son premier discours de premier ministre, lors des débuts de la Seconde Guerre Mondiale.