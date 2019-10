Sixième épisode. Les jeunes Allemands commencent à s’émanciper et se rebellent contre la politique à l’ancienne. Le mur enfante alors d’une rébellion culturel. Kreutzberg et Schoenberg à Berlin deviennent des quartiers d’émancipation, des quartiers de création des jeunes. Une scène musicale expérimentale se développe, avec un groupe phare à l’identité singulière et bien allemande: KRAFTWERK.