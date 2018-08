Série - 01/08/2018

Alors que la Californie doit composer avec des périodes de sécheresse de plus en plus problématiques, un peu plus au nord du continent nord-américain, en Colombie-Britannique, l'industrie du vin prend au contraire de l'expansion, grâce à des étés plus longs et plus chauds. Dans l’Okanagan, une région située au sud de la province canadienne, le réchauffement climatique permet de repousser les limites de la culture de la vigne, dans des zones autrefois moins propices, soit plus au nord ou en plus haute altitude. Il autorise également la culture de cépages autrefois mal adaptés à cette vallée.