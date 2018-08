Série - Le réchauffement c'est maintenant ! - 23/08/2018

On poursuit notre série des médias francophones publics consacrée aux effets concrets du changement climatique.

Aujourd'hui, c'est au permafrost que l'on s'intéresse. Le pergélisol – si vous préférez en français – est un terrain sous la couche de surface.

Ce sol est gelé en permanence, on le trouve dans les hautes latitudes et dans les hautes altitudes.

Avec l'augmentation des températures, le permafrost se réchauffe.

Et avec lui, c'est toute la montagne qui bouge.

Camille Degott a suivi une classe de master en géographie de l'Université de Fribourg.

Direction les Alpes Suiss