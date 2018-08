Au Kenya, le manque de ressources naturelles entraîne des conflits. En 2016 et 2017, le comté de Laïkipia, à 5h de route de Nairobi, a été envahi par des centaines d’éleveurs venus du Nord. Ces bergers ont attaqué et détruit des ranchs, entraînant des affrontements. Les violences ont fait plus d’une vingtaine de morts et l’armée a dû être déployée. Reportage, Sébastien Németh.