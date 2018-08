Série - Le réchauffement c'est maintenant ! - 16/08/2018

Le réchauffement c’est maintenant ! Aujourd'hui, Aujourd'hui, l ’Asie du Sud-Est est l’une des régions du monde où les effets du changement climatique se font de plus en plus sentir : dérèglement des pluies, tempêtes et sècheresses plus intenses, salinisation des sols… Dans la région, le Cambodge est souvent considéré comme l’un des pays les plus vulnérables face à ces phénomènes. Notamment parce qu’on estime que trois quarts de la population vit encore en zone rurale et que plus de la moitié d’entre eux pratiquent l’agriculture. Sur les terres exploitées, il y a une culture qui domine to