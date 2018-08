Série - Le réchauffement c'est maintenant ! - 14/08/2018

Le réchauffement c’est maintenant ! Aujourd'hui, direction le glacier d'Aletsch, le plus long des Alpes avec ses 23km. Un immense fleuve glacé situé dans le Haut-Valais en Suisse et classé au patrimoine mondial de l'Unesco. Chaque année, il perd jusqu’à 50 m de longueur. Certains glaciologues prédisent que d'ici un siècle, il aura disparu... Les spécialistes et les touristes se pressent pour venir l'observer tant qu'il est encore temps !

Au sommet de l'Eggishorn, Marie Giovanola a rendez-vous avec Peter Schwitter. Il est responsable des dangers naturels pour la région et guide de montag