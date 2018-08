Le nouveau plan climat de la ville de Paris prévoit des centaines de mesures.

Parmi elles : la végétalisation de la capitale française, des potagers et de la verdure à tous les étages... Mais pour rafraîchir la ville, de plus en plus étouffante l'été, les autorités veulent aussi « débitumer » les cours de récréation des écoles.

Reportage de Sandy Dauphin.