Série - Comment la société civile se réapproprie la politique? - La Suisse - 17/04/2019

Toute cette semaine nous vous proposons une série réalisée par les médias francophones publics sur la façon dont les citoyens se réapproprient la politique. Au tour de la Suisse, ce soir.

On va s'intéresser à Operation Libero.

C'est un mouvement composé de jeunes qui s'engagent pour une Suisse libérale et ouverte. Et en ce moment, l'Europe est au coeur de son combat.

Le 19 mai, les Suisses vont voter pour adapter la législation sur les armes du pays à celle de l'Union européenne.

Derrière cette votation, comme on dit en suisse, le vrai enjeu, c'est le maintien de la relation de la Suisse