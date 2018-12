SERIE AZNAVOUR SUR MA VIE - EPISODE 6 Les comédiens - 22/12/2018

Chaque été France Inter consacre un feuilleton a un grand nom de la chanson française. En 2003, Charles Aznavour accepte de se raconter. Dix épisodes, de nombreux témoignages, des archives rares... dix heures pour survoler 70 ans de carrière Les comédiens Comédiens et metteurs en scène sont séduits par le talent d'acteur de Charles Aznavour. Finesse et intensité dramatique et fabuleuse justesse de la sobriété sont la marque de son jeu.