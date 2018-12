SERIE AZNAVOUR SUR MA VIE - EPISODE 4 Emmenez-moi - 22/12/2018

Chaque été France Inter consacre un feuilleton a un grand nom de la chanson française. En 2003, Charles Aznavour accepte de se raconter. Dix épisodes, de nombreux témoignages, des archives rares... dix heures pour survoler 70 ans de carrière Emmenez-moi La carrière internationale de Charles Aznavour : Espagne, Allemagne, Italie, arrivée à New York et première au Carnegie Hall en 1963. Les succès est aussi au rendez-vous en Chine et au Japon, Aznavour devient très populaire aux États-Unis et en Grande-Bretagne.