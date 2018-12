SERIE AZNAVOUR SUR MA VIE - EPISODE 2 Au nom de la jeunesse - 22/12/2018

Chaque été France Inter consacre un feuilleton a un grand nom de la chanson française. En 2003, Charles Aznavour accepte de se raconter. Dix épisodes, de nombreux témoignages, des archives rares... dix heures pour survoler 70 ans de carrière Au nom de la jeunesse La tournée avec Édith Piaf et Pierre Roche à New York, et sans elle à Montréal et au Québec; la rupture avec Pierre Roche.... A son retour de Montréal, Charles Aznavour croise Gilbert Bécaud avec qui il entame un collaboration fructueuse